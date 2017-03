La « Ville de David » à Jérusalem visitée par les ambassadeurs de l’UNESCO qui a rompu les liens entre les Juifs et la capitale

Le maire de Jérusalem, Nir Barkat, accompagné des ambassadeurs de l’UNESCO, se sont rendus dans la « Ir David » ou « Ville de David », ce mardi (21 Mars) en collaboration avec David Be’eri, le directeur et fondateur de la ville de David, qui a récemment reçu le Prix d’Israël, et Carmel Shama HaCohen , l’ambassadrice d’Israël à l’éducation des Nations Unies, la science et la culture (UNESCO).

Au cours de la tournée, qui a été organisée par le Comité juif américain, le maire Barkat a montré aux ambassadeurs les restes de la piscine Siloé et de nombreuses découvertes archéologiques de la ville de David, qui relient sans ambiguïté le peuple juif à Jérusalem. Ces résultats contredisent fortement les allégations de l’UNESCO qui nient le lien historique entre le peuple juif et le monde chrétien à la Terre d’Israël.

« La pièce que vous voyez dans mes mains a été trouvée dans la ville de David lors de fouilles, et il est gravé l’inscription -« Pour la Libération de Sion, » dit le maire.

« Cette pièce est l’une des milliers que l’on trouve à nos pieds qui prouvent sans équivoque les racines juives et chrétiennes à Jérusalem, contrairement aux allégations faites par la dernière résolution de l’UNESCO, » a t-il dit aux ambassadeurs.

« Aujourd’hui, nous travaillons pour répondre à l’impératif car Jérusalem, sous souveraineté israélienne, est libre et ouverte aux personnes de toutes les religions et croyances. »

Cette tournée a changé leur façon de voir les choses, telles qu’elles leur avaient été présentées jusqu’à présent.

Les ambassadeurs ont par la suite invité le maire de Jérusalem à l’Assemblée générale de l’Unesco qui se tiendra à Paris en juin prochain, afin qu’il puisse exposer ses positions sur le sujet.

Nir Barkat a accepté l’invitation.

