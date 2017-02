Un vigile du Service de Protection de la Communauté Juive a évité un drame lors de la soirée du CRIF

Le BNVCA salue l’action de la Police qui a interpellé mercredi soir 22 février 2017 vers 20 h un individu fiché S qui rôdait aux abords de l’Hôtel Pulmann de Paris 14e, où se déroulait le dîner annuel du CRIF, Conseil Représentatif des Institutions Juives de France.

C’est grâce à la perspicacité d’un vigile du Service de Protection de la Communauté Juive que l’individu a été repéré et signalé aux policiers chargés de la sécurité de l’hôtel Pulmann. En procédant aux vérifications d’usage, les policiers ont découvert que le suspect âgé de 23 ans était porteur d’une arme blanche cachée au niveau du mollet.

Le premières investigations ont permis de noter qu’il était originaire de Poitiers. Connu des services de police et de justice pour divers délits, il consultait régulièrement les sites djihadistes.

Pour le BNVCA, il est fort probable que ce suspect ait envisagé de passer à l’acte à un moment ou à un autre pour attaquer et poignarder un membre influent de la communauté juive ou une personnalité politique présente au dîner du CRIF.

Le BNVCA demande que cet individu soit poursuivi par la Justice et mis hors d’état de nuire, en dépit de son état mental qui fait l’objet d’un examen psychiatrique.

Et ce conformément aux mesures préventives et coercitives prescrites par le décret d’Etat d’Urgence qui doivent pouvoir s’appliquer sans réserve pour assurer la sécurité des citoyens et les rassurer dans cette période particulièrement sensible.