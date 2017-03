La vieille ville de Jérusalem installe gratuitement la Wi-Fi

Jérusalem installe gratuitement la Wi-Fi dans les quatre quartiers de la Vieille Ville pour en faire profiter les millions de touristes, commerçants et résidents.

Le réseau sans fil, qui est actuellement dans sa phase pilote, a été initié par l’Autorité du développement de Jérusalem, la municipalité de Jérusalem et le ministère du Patrimoine. Ce qui a coûté 2 millions de NIS.

« L’accès à la Vieille Ville est un élément central de nos opérations. » La JDA a dit, dans une déclaration commune ce lundi, que les sites du patrimoine, dans le monde entier, avaient de plus intégré la technologie pour créer une expérience plus conviviale.

« L’accessibilité ne comprend pas seulement l’expansion physique et le pavage des routes mais aussi l’accès à Internet pour les quartiers de la Vieille Ville. C’est pour le bénéfice des touristes, mais non moins important aussi, pour le bénéfice des résidents et des commerçants. »

La Wi-Fi a déjà été mise à l’essai près de la porte de Jaffa et de parties du quartier chrétien et sera bientôt disponible dans toute la Vieille Ville.

Les avantages de la mise à niveau technologique comprennent celui d’une expérience touristique améliorée car plus de visiteurs seront en mesure d’accéder à diverses applications de téléphone qui facilitent la navigation dans les anciennes ruelles.

Au cours des dernières années, la capitale a également introduit un service Internet gratuit dans le quartier de la colonie allemande, la rue piétonne Ben-Yehuda et la zone proche de l’Hôtel de Ville.