Quelques heures avant la visite historique de Donald Trump dans la vieille ville de Jérusalem, les allées de pierre normalement animées sont devenues désertes et silencieuses, une situation étrange pour un jour de semaine. Dès le début de la matinée, les seuls personnes marchant sur cs allées de pierres anciennes étaient quelques touristes confus, des propriétaires de magasins ennuyés et des centaines de forces de la police et d l’armée israélienne.

Plus de 10 000 policiers participent à l’opération de deux jours pour assurer les lieux que Trump visitera, y compris l’église du Saint-Sépulcre et le mur du Kottel dans la vieille ville, selon le porte-parole de la police israélienne Micky Rosenfeld.

Trump passera à pied de la porte de Jaffa à l’église du Saint-Sépulcre et ensuite au mur de l’Ouest, obligeant la police à fermer complètement les artères majeures de la vieille ville, y compris le marché dans le quartier chrétien et l’entrée de la porte de Jaffa, avec les rues qui mènent aux lieux où Trump et où son entourage marchera.

En plus des mesures de sécurité qui ont fermé la plupart de la vieille ville, le Comité de suivi supérieur arabe et israélien a appelé une fermeture générale en Judée Samarie et en Israël, encourageant la fermeture de toutes les entreprises arabes et palestiniennes israéliennes en solidarité avec les prisonniers de la faim dans les prisons israéliennes.

Même les magasins dans les zones ouvertes aux piétons, tels que le marché arabe menant à la porte de Damas, sont fermés par des barrières. Quelques touristes ont traversé les rues mortes, leurs pas résonnant dans le silence.

Dans les zones où la police a bloqué les rues clés qui ont mené à l’itinéraire de Trump, les résidents se sont tenus dans les intersections, alertant les touristes des impasses sur les virages des allées étroites.

« Sûrement, ils ne peuvent pas fermer toute la vieille ville? » Grommela Simon Cobbs, qui venait de Brighton, en Angleterre, alors qu’il faisait un autre virage dans une allée aveugle, bloqué par des policiers . « Il n’y a pas d’information, c’est le problème, l’hôtel a déclaré que la vieille ville serait ouverte ? « .

Les propriétaires d’entreprises locales et les résidents ont haussé les épaules lors de la perturbation. « Chaque fois que quelque chose arrive, ils ferment la zone », a déclaré Raffoul Rofa, un avocat et le directeur de la Society of St. Yves, une organisation catholique de défense des droits de l’homme dont le siège est situé près de Jaffa. « Le président américain vient, ils ferment la zone; Le marathon vient, ils ferment la région; C’est le Jour de Jérusalem, ils ferment la région; Il y a des courses automobiles ou un festival, ils ferment la région. Aujourd’hui, c’est plus strict à cause de Trump, mais ce n’est pas nouveau. »

Rofa et beaucoup d’autres résidents ont exprimé l’espoir que Trump pourrait apporter la paix à la région. « Les indicateurs de Trump ont été sincères avec Israël, mais il s’est récemment rétracté », a-t-il déclaré. « Mais personne ne sait, c’est une personne imprévisible. »

« Quand j’ai entendu que Trump a gagné la présidence, beaucoup de gens ne l’ont pas aimé, mais j’étais content parce que je pense vraiment qu’il va faire la paix », a déclaré Kabaja Walit, un retraité du quartier chrétien qui travaillait pour le ministère du tourisme. « Il a beaucoup d’argent dans sa poche et quand il vient ici, il vient avec son propre esprit et son propre argent ».

Les partisans de Trump, David et Leah Weissman, ont voyagé dans la vieille ville avec leur fille, Arayl, dans l’espoir de secouer la main de Trump pendant sa visite, mais sont retournés lorsqu’ils ont compris combien il serait difficile de se rapprocher de sa route. « Nous espérions le rencontrer et le saluer », a déclaré Leah Weissman.

« Nous voulions lui dire que nous espérons qu’il continuera sa promesse de défendre Israël « , a déclaré David Weissman, un vétéran de l’armée américaine qui a servi deux déploiements en Afghanistan avant de déménager en Israël avec sa famille il y a quatre ans. « J’espère qu’il comprend mieux le conflit ici, c’est un conflit religieux, et non pas de terre. Les gens ont une idée fausse, le conflit ici est à peu près la terre. »

Alors que Leah Weissman luttait sur les marches de pierre avec le fauteuil roulant de sa fille, elle a déclaré qu’elle s’était battue pour garder sa fille à la maison et hors d’une institution. Elle a rejeté le bilan antérieur de Trump sur les handicaps, y compris se moquer d’un journaliste du New York Times avec un handicap pendant la campagne et a déclaré que Trump «est en train de mûrir et de comprendre davantage».

Beaucoup de résidents de la vieille ville ont déclaré qu’ils n’avaient pas suivi le voyage de Trump en Arabie saoudite, où il a fait un accord d’armes historique et a prononcé un discours sur l’islam radical. « Au sujet de l’Arabie saoudite, nous n’avons pas vraiment pris soin », a déclaré Maher, un résident du quartier chrétien qui a demandé que son nom de famille soit retenu parce qu’il avait ouvert son magasin pendant la grève.

« C’était juste un grand blah blah blah », at-il dit, assis dans son dépanneur auprès de ses voisins (il était vide de clients). « Nous espérons la paix – c’est la seule chose qui peut nous sauver ».

La visite de Trump a également contrarié l’espoir de Lory Zarfati d’amener sa famille, d’Italie, au mur de l’Ouest. Son fils se marie mardi à Jérusalem, une date qu’ils ont choisi avant Trump, a-t-elle remarqué avec ironie. Le marié est originaire d’Italie et la mariée vient de France, et 30 personnes sont venues de chaque pays pour le mariage.

«Il a été un peu difficile d’organiser la façon dont la famille se déplace», at-elle déclaré. « Nous ne pouvons pas aller au mur de l’Ouest, et c’est dommage que le marché soit fermé. Mais nous sommes toujours heureux, car Jérusalem est une ville si belle et nous avons un mariage demain. »

Article traduit de Times Of Israel

