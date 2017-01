« Ma vie, parle-moi », les derniers mots d’une mère à sa fille tuée par un déchet islamiste et palestinien

Shir Hadjaj, 22 ans, fait partie des 4 victimes tuées dans l’attentat au camion bélier hier à Jérusalem.

Quand la mère a entendu les nouvelles tragiques, elle n’a pas de suite penser à sa fille, mais . quelques minutes plus tard, lorsque sa mère a entendu les nouvelles concernant une attaque, et comme l’instinct de nombreux parents israéliens, elle a appelé sa fille pour avoir de ses nouvelles.

Quand il a été annoncé que les victimes sont des officiers, de nouveaux soldats, elle a commencé à appeler les hôpitaux, dans l’espoir que sa fille ne soit pas blessée. Dans le même temps elle a essayé de l’appeler as cesse, et elle ne répondit pas.

Elle a essayé d’appeler sans cesse sur le téléphone de la jeune Shir, mais le téléphone sonnait sans cesse et sans réponse. Elle lui a donc envoyé un message , qui lui aussi est resté sans réponse: « Shir, c’est urgent répond moi » à 13:47, après avoir réalisé que sa fille était apparemment présente sur les lieux, et vit que le message et l’appel téléphonique était sans réponse.

Elle lui envoie un second message : » Haim shéli, dabré Iti (Ma vie, parle moi) , » et a nouveau trois heures plus tard, à 16: 46, ce message n’a jamais été lu.

Shir s’était récemment connecté sur Whattsapp à 12h39. « Je fus très inquiète, je sentais que quelque chose n’allait pas », dit-elle hier en larmes, quelques heures après qu’elle et son mari Herzl ont reçu les nouvelles que leur fille a été tuée dans l’attaque.

«J’ai appelé les hôpitaux, j’ai appelé l’officier de la ville, je souhaitais juste qu’aucun policier ne vienne à l’entrée de chez moi (pour annoncer la mauvaise nouvelle) , j’ai prié tellement fort… »

Shir, 22 ans était l’aîné de quatre sœurs d’une famille de Maalé Adoumim. La maison familiale était bondé de visiteurs et des membres de la famille, amis et voisins qui sont venus réconforter les parents, choqués et les soutenir.

«Elle était une fleur, elle était la couronne de ma tête, cette fille », a déclaré en larmes Merav Hajjaj. « Nous l’avons regardé grandir, grâce à sa détermination et sa persévérance. »

Le père de Shira, Herzl, a montré aux visiteurs qui sont venus la chambre de leur fille, ses uniformes ou , tous les dimanches elle se rendait en tant qu’ élève-officier. Son lit, les draps roses sa bibliothèque privée, l’oreiller qui semblait encore laisser la trace de la tête de cet enfant qui ne reviendra plus dans son lit, ses sacs accrochés au murs, qu’elle utilisé quand elle sortait avec ses amis en weekend. …

«Elle était une jeune fille talentueuse, intelligente et aimé par la famille et les amis», a déclaré le père Herzl. « Elle était un excellente étudiante et m’aider personnellement dans toutes sortes de crises. Je ne peux pas le croire. »

Plus tard hier soir, le père a envoyé un message au chef d’état-major, le général Gadi Eizenkot, à la lumière des observations faites la semaine dernière à la veille du verdict dans le procès de El azérie. « Ce sont aussi nos enfants», at-il dit.

« Nous les envoyons à l’armée, et nous savons qu’ils ne peuvent ne pas revenir. Est-ce que je croyais que cela arriverait à moi? Jamais. Si quelqu’un me l’avait dit, j’en au parler à ma fille dans le passé, je suis choqué, mais il semble que la vie a d’autres projets . »

