VIDÉOS | Trump prend part à la danse de l’épée en Arabe Saoudite…

Le roi saoudien Salman de l’Arabie et le président américain Donald Trump ont pris part à la danse ardha , une tradition au centre culturel du Roi Abdulaziz ce samedi soir.

Les diplomates américains, dont le secrétaire d’Etat Rex Tillerson à la Maison Blanche et le stratégiste en chef Steve Bannon, ont également pris part à la danse.

La danse ardha commence par un verset de poésie qui se répète avec des tambours battant en arrière-plan et les épées maniée dans le cadre de la cérémonie nationale. Les danseurs expriment leur joie et leur fierté, et l’allégeance en gage au roi.

À l’origine, le « ardah » était exécuté uniquement par les hommes des tribus de la région centrale de Nejd avant d’aller en guerre, mais aujourd’hui, elle est faite lors des célébrations, des mariages et des événements nationaux et culturels par les hommes de toutes les tribus, comme le festival de Jenadriyah . Il existe actuellement différents types d’ardah dans la péninsule arabique

Dans cette seconde vidéo, on voit Melania Trump relayé derrière les hommes entourant le Président à son arrivée en Arabie Saoudite contrairement à Mélania Trump qui tient la main de son mari, empêchant une même situation embarrassante pour la gente féminine.

