VIDÉOS | Pour qui voterons les israéliens avec la nationalité française à Netanya ?

Pas moins de 14 bureaux de vote dans six villes israéliennes sont à la disponibilité des Juifs de France qui ont fait leur Alya pour élire la ou le prochain président de France : Tel-Aviv, Netanya, Ashdod, Beersheba, Eilat et Haïfa.

Tous ses israéliens ont la nationalité française et se sont rendus aujourd’hui (dimanche) aux bureaux de vote pour le premier tour des élections présidentielles en France.

Même en France, les bureaux de vote ont ouvert depuis huit heures du matin, et des millions de personnes devraient se prononcer sur chacun des quatres candidats. Un second tour est prévu pour le mois prochain.

Les institutions européennes à Bruxelles attendent avec stress si la candidate d’ extrême-droite Marine Le Pen, sera classée au deuxième tour comme certains sondages l’envisagent .

Selon les enquêtes, un tiers des électeurs sont indécis. Dans certains territoires d’ outre – mer le vote a commencé avant l’ouverture des bureaux de vote dans le pays lui – même.

7000 israéliens avec la nationalité française seulement dans la ville de Netanya ont ce droit de vote, Eliahou Shimoni a dit, à la journaliste israélienne de Ynet qu’il comptait voter pour François Fillon :

« Il est juste, et la seule personne qui peut nous aider. C’est le plus approprié pour nous, il a même envoyé un message hier ou il dit qu’il soutient Israël, pour la paix et pour les deux pays. Je pense qu’il est le meilleur. » .

Il ajoute que l’extrême droite de Marine Le Pen n’est probablement pas bon pour nous. Aujourd’hui , nous vivons la Journée commémorative de la Shoah, c’est un jour important, il ne faut pas oublier. D’autre part, il y a l’un des candidats de l’extrême gauche qui est encore plus mauvais « .

Shimoni attache une grande importance aux résultats des élections, et il croit qu’ils auront une incidence sur le monde entier. « Si Le Pen est élu, l’euro se brisera et nous aurons une situation de faillite en Europe. Dans l’économie mondiale ce sera une blessure très difficile. Nous espérons qu’elle ne passera pas au second tour. »

Le pourcentage d’électeurs indécis s’ explique aussi par la pauvreté actuelle « C’est l’une des pires situations en France :

» Cette année, en particulier avec toutes les attaques, l’économie n’est pas bonne. Paris n’est plus le Paris des années 60 et 70, il y a une énorme population de musulmans, a de grands partis extrêmes. On ne peut pas continuer comme ça. Les français doivent décider qui va diriger leur peuple, espérons que ce sera le bon pour nous aussi « .

Il semble selon ceux qui ont accepté de répondre, que l François Fillon reste le candidat qui sera le plus voté en Israël.

