VIDÉOS | Marche Blanche pour Sarah Halimi ZL : Les manifestants réclament la vérité !

Lors de la Marche Blanche pour la mémoire de Sarah Halimi ZL tuée par un musulman ces derniers jours , de nombreux manifestants et responsables communautaires ont réclamé que la justice soit faite contre ce musulman qui a battu et jeté cette femme juive de 66 ans de son balcon et confirmer que ce meurtre a été motivé par l’ antisémitisme et non par une simple querelle entre voisins.

Les manifestants ont chanté l’Hatikvah et ensuite l’hymne francaise. D’autres ont crié et ont demandé pourquoi la police qui a été appelé n’a pas intervenu de suite pour stopper le tueur préférant rester derrière la porte de l’appartement de la victime.

» Nous sommes ici parce que nous voulons la vérité, nous voulons connaître les circonstances, …nous nous résignerons pas, …la vérité guérit le mal, nous n’accepterons pas de tergiversation, nous voulons la vérité, même si elle fait mal, même si elle est cruelle, même si elle n’arrange pas nos schémas préétablis, nous la devons à ceux et à celles qui pleurent Sarah, avec nous aujourd’hui . Nous sommes ici parce que nous sommes déterminés, car nous croyons à la France, et à sa justice, et nous attendons des pouvoirs publics, d’être implacables par ceux et celles qui ont fait le choix de l’humanité.

Nous sommes ici car nous sommes des citoyens libres, qui ne veulent pas laisser la place aux instrumentalisations, et aux récupérations, nous ne voulons pas la vengeance, nous voulons la justice, nous voulons citer le nom de la victime Sarah Halimi et que dans chaque ville et chaque village, et pays on la connaisse, que jamais ce qui lui est arrivé n’arrive à d’autres et se reproduise, nous sommes ici car nous ne voulions pas rester chez nous, et rester silencieux, nous ne voulons pas nous taire, et nous nous tairons pas, jusqu’à ce que nous connaissions toute la vérité ».

