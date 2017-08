VIDÉOS | Etat d’alerte en Virginie: une voiture fonce sur les manifestants d’extrême droite lors de la « fierté blanche »

Au moins quatre personnes ont été blessées lorsque un véhicule a foncé au milieu d’une manifestation de militants nationalistes de la « fierté blanche ». Plus tôt aujourd’hui, l’état d’urgence a été déclaré dans l’Etat de Virginie suite aux manifestations. Trump s’est exprimé et a dit : « Nous devons être unis et condamner tous ceux qui représente la haine »

— Severin Jahn (@severin_jahn) 12 août 2017

12 ambulanciers et premiers secours ont assisté à l’événement afin de traiter les blessés. Cette attaque à la voiture bélier survient après l’état d’urgence déclaré en Virginie à la suite des violentes manifestations des militants, des néo-nazis et des militants de la «Fierté Blanche. »

Les manifestants portaient des torches en feu, en criant des slogans fascistes et certains d’entre eux ont été enregistrés faisant le salut nazi . Parmi les slogans entendu: « le sang sur le sol », « la vie blanche est plus importante », « nous ne seront pas remplacés. »

— Severin Jahn (@severin_jahn) 12 août 2017

Le président Donald Trump a commenté les protestations, en disant: « Nous devons être unis et condamner tous ceux qui représente la haine. Il n’y a pas de place pour la violence aux États-Unis ».

— Severin Jahn (@severin_jahn) 12 août 2017

Cette manifestation d’ extrême droite est l’une des plus grandes manifestations d’extrême droite aux États-Unis au cours de la dernière décennie. Entre 2000 et 6000 personnes devraient manifester pour protester contre la suppression d’une statue d’un commandant confédéré Robert Lee, dans un parc public de la ville et pour avoir décidé de changer le nom du lieu ». Cette décision a soulevé un débat américain sur l’affichage du drapeau confédéré, et le symbole de la guerre civile américaine du Sud. Le drapeau et d’autres symboles sont en litige en raison de leur lien avec l’esclavage .