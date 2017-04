VIDÉOS | Deux soldats Mistaravim de l’Unité Douvdévane battus par les palestiniens à Shehem (Naplouse)

Deux soldats de l’unité secrète Douvedevane et Mistravim ( qui se déguise en arabe) ont été reconnus par la population palestinienne de Shehem et battus dans la rue par des jets de pierres.

La police palestinienne a arrêté leur voiture et leur identité a été révélée, ce qui est grave vu que ces soldats agissent dans la plus grande discrétion. De grandes forces de Tsahal ont été appelés sur la scène et ont bouclé la zone pour tenter de les sauver.

Les jeunes palestiniens ont commencé une émeute en lançant des pierres. D’autres combattants sont venus à leur aide ont ils ont été transférés à l’Administration civile de Tsahal pour comprendre comment leur identité a été exposée .

Les policiers palestiniens ont contacter les forces de l’armée israélienne pour signaler l’incident où l’incident s’est passé près de la prison et l’Université An-Najah .

Les deux combattants ont été pris par des policiers palestiniens qui les retenaient, puis ils ont été remis à l’armée.

