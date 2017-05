VIDÉOS | Des centaines de milliers d’israéliens affluent en Galilée pour les célébrations de Lag Baomer

Des centaines de milliers d’Israéliens ont afflué au Mont Meron dans le nord de la Galilée samedi soir pour un pèlerinage et allument des feux de joie et font des prières honorant le célèbre sage talmudique et mékoubal Rabbi Shimon Bar Yochai.

L’événement est l’un des plus grands rassemblements publics annuels en Israël, dont la majorité sont des juifs ultra-orthodoxes.

Les préparations alimentaires pour l’événement comprennent la distribution de 550.000 litres d’eau, 20 tonnes de légumes et 45.000 gâteaux, selon le site de nouvelles Ynet.

Les festivités ont commencé samedi soir avec l’éclairage des 22 feux de joie, une cérémonie à laquelle assistaient des dizaines de milliers d’israéliens, parmi lesquels le ministre de la Sécurité publique Gilad Erdan, le commissaire de police israélien Roni Alsheich et le ministre des Affaires religieuses David Azoulay.

L’accès à l’événement est uniquement possible via les transports en commun, y compris par des lignes de bus organisées spécialement pour l’événement des grandes villes Haredi et centres de population. La police a déclaré que toutes les routes principales menant à la zone ont été fermées aux véhicules privés, y compris la route 86, la route 866. La route 85 devrait être fermée dans la région plus tard, ce dimanche.

Lag Baomer est un jour férié et c’est aussi le jour, dans le 2ème siècle CE, de la mort de Bar Yochai, et aussi le jour où il a d’abord transmis le Zohar. La tombe de Bar Yochai est situé à Meron.

Le Zohar a été publié et collationné au 13ème siècle en Espagne, mais le travail lui-même, structuré comme une interprétation mystique à la lecture de la Bible est l’œuvre de rabbi Shimon Bar Yochai et tire probablement sur les traditions orales anciennes.

L’événement de cette année a été marquée par un combat de planification entre le Rabbinat d’Israël et les nombreux groupes hassidiques qui gèrent le pèlerinage annuel.

Le rabbinat a décidé la semaine dernière de reporter l’observation de Lag Baomer de ce dimanche au lundi afin d’empêcher les fêtards de profaner le sabbat en se rendant à Meron, ou d’autres sites de feux de joie, avant la fin du shabbat samedi soir.

La décision de retarder la fête signifiait que les écoles publiques du pays ont poussé leur journée de vacances du dimanche au lundi, suscitant la colère de nombreux parents et conduisant à des appels à retourner ce jour au dimanche.

Les groupes hassidiques ont également rejeté la décision. Lag Baomer, ou le « 33 e jour de l’Omer, » aprés sept semaines entre les fêtes de Pessah et Chavouot qui sont considérés comme des jours de deuil pour les élèves de Rabbi Akiva, professeur de Bar Yochai, après que les élèves ont péri dans une peste au cours de ces semaines. La période avant Lag Baomer est donc traditionnellement une période où les célébrations publiques sont évitées.