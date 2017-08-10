Vidéos de la destruction des maisons des terroristes qui ont tué Hadar Malka et Alh’i Taharlev

Tsahal a détruit cette nuit les maisons des deux terroristes qui ont tué la soldate Magav à Jérusalem Hadar Malka et le sergent-chef Alh’i Taharlev qui a été tué apres une attaque à la voiture bélier :
תיעוד שמפרסם צה »ל: הריסת בתי המחבלים אשר ביצעו את הפיגוע בירושלים בו נהרגה רס »ר הדס מלכא ואת פיגוע הדריסה בצומת עפרה בו נהרג סמל אלחי טהרלב pic.twitter.com/nz179Q4OGp
— חדשות 10 (@news10) 10 août 2017
#رح_نبنيها.. لحظات هدم الاحتلال منازل 3 شهداء وإغلاق رابع بالاسمنت في قريتي سلواد ودير أبو مشعل. pic.twitter.com/aPxWro9uB7
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 10 août 2017
انسحاب جرافات الاحتلال بعد تصدي الأهالي لمنع هدم منازلهم في قرية الولجة ببيت لحم، صباح اليوم. pic.twitter.com/USffHHr83N
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 10 août 2017
#رح_نبنيها..الاحتلال يهدم 3 منازل ويغلق رابعاً بالاسمنت لعوائل 4 شهداء في قريتي دير أبو مشعل وسلواد برام الله pic.twitter.com/bgdBvqwAPa
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 10 août 2017
ركام منزل الشهيد براء عطا قبل قليل، بعد الانتهاء من هدمه في قرية دير أبو مشعل قضاء رام الله وانسحاب قوات الاحتلال.#رح_نبنيها pic.twitter.com/md3XUfDMFj
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 10 août 2017
Réaction de l’une des mères des terroristes :
« رح نخبط عليكم ونذبحكم ذبح » .. والدة الشهيد براء عطا تتحدى قوات الاحتلال بعد اقتحام قرية دير أبو مشعل وهدم منزلهم صباح اليوم.#رح_نبنيها pic.twitter.com/bjXxI1LMoy
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 10 août 2017