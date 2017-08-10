Vidéos de la destruction des maisons des terroristes qui ont tué Hadar Malka et Alh’i Taharlev

Tsahal a détruit cette nuit les maisons des deux terroristes qui ont tué la soldate Magav à Jérusalem Hadar Malka et le sergent-chef Alh’i Taharlev qui a été tué apres une attaque à la voiture bélier :

انسحاب جرافات الاحتلال بعد تصدي الأهالي لمنع هدم منازلهم في قرية الولجة ببيت لحم، صباح اليوم. pic.twitter.com/USffHHr83N

ركام منزل الشهيد براء عطا قبل قليل، بعد الانتهاء من هدمه في قرية دير أبو مشعل قضاء رام الله وانسحاب قوات الاحتلال.#رح_نبنيها pic.twitter.com/md3XUfDMFj

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 10 août 2017