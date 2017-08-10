Général

Vidéos de la destruction des maisons des terroristes qui ont tué Hadar Malka et Alh’i Taharlev

Posted on

 

ABONNEZ VOUS A NOTRE NEWSLETTER GRATUITE !

Résultat de recherche d'images pour "‫הדס מלכא אלחי טהרלב‬‎"

Tsahal a détruit cette nuit les maisons des deux terroristes qui ont tué la soldate Magav à Jérusalem Hadar Malka et le sergent-chef Alh’i Taharlev qui a été tué apres une attaque à la voiture bélier :

Réaction de l’une des mères des terroristes :

Related Items:
Click to comment

La liberté d'expression est aujourd'hui, un droit, laisser votre commentaire

To Top