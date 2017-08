Vidéo des clients Juifs confinés dans l’un des restaurants casher à Barcelone apres l’attentat

Le rabbin de Barcelone, Meir Ben-Hen, a indiqué que la communauté juive locale est sous le choc et les services de sécurité espagnols font tout ce qui est possible pour assurer la sécurité des institutions communautaires et la grande Synagogue.

Le groupe djihadiste Etat islamique (Daech) a revendiqué l’attentat qui a fait au moins 13 morts et une centaine de blessés parme les touristes de 23 pays differents.

Les patrons du restaurant » Maccabi » Casher près de la scène de l’attentat de Barcelone ont fait la priere de Minha avec les clients quelques minutes après que la police a mis le bâtiment en quarantaine suite à l’attentat hier en fin d’après-midi.

Les autres restaurants dans les environs avaient été aussi placés en quarantaine suite à l’attaque monstrueuse afin de proteger les civils d’autres attaques eventuelles.

Nous prions pour le rétablissement des blessés et adressons nos condoléances les plus sincères aux familles et aux amis des défunts et bléssés.