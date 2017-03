Vidéos chocs: les palestiniens envoient leurs enfants face aux soldats de Tsahal pour les provoquer !

Si vous ne saviez pas jusqu’à aujourd’hui que les «Palestiniens» considèrent leurs enfants comme de la chair à canon, ces vidéos vous démontreront que c’est le cas!

Voici plusieurs vidéos qui ont été filmées vendredi dans la ville de Nabi Saleh, en Samarie, qui montre un groupe de «Palestinien» et surtout des enfants et une « mère » et des journalistes etrangers qui filment derriere. On découvre une petite fille bien formée pour provoquer les soldats, qui est âgée à peine de 10 ans.

Un site «Palestinien»prétend que le frère de la jeune fille avait été arrêté , mais Ynet a confirmé l’arrestation du photographe étranger ,pour refus de donner ses papiers d’identité ( vers la minute 5:15 de la vidéo).

Cette vidéo téléchargée sur Youtube a attiré des milliers de visiteurs et montre un groupe d’enfants, dirigé par une jeune Palestinienne de 10 ans, hurlant et maudissant les soldats pendant de longues minutes dans une tentative évidente de provoquer une réponse de Tsahal.

Les deux officiers de Tsahal et un officier des gardes-frontières, les laisse parler et ne se tombent pas dans le piège de la provocation.

À un certain moment, la vidéo montre clairement une jeune fille palestinienne poussant un autre enfant sur un des soldats – qui ne réplique pas. Une autre partie de la vidéo montre des enfants qui poussent les soldats.

La petite blonde qui ne semble pas trop sémite, est en fait une vraie palestinienne car elle est aussi la fille d’un chef terroriste de la région qui est aussi un leader des Comité Populaires.

Son père est sorti de prison en mars 2012 après 13 mois de prison et condamné à 17 mois de mise à l’épreuve.

Mais la rage de sa fille s’explique car il y a 2 semaines, il a été arrêté pour avoir organisé des manifestations illégales !

Le lieutenant-colonel Shay Ben-Yishay, commandant du bataillon de la brigade Kfir était présent.

Plusieurs palestiniens et photographes étrangers étaient présents lors de cette mise en scène.

À un certain moment, une grenade fumigène a été tiré sur les manifestants, et les tentatives de provocation contre les soldats ont continué. Tsahal a arrêté un photographe étranger après qu’il ait refusé de s’identifier.

« Où l’avez-vous emmener? Vous êtes un traître! Je sais que vous parlez arabe. Nos soldats sont plus forts que toi, je te casse la tête », dit la jeune fille de 10 ans qui cherche à se faire entendre dans la vidéo.

Après avoir craché sur lui, elle continué à crier: «. Je crache sur ton visage . Va voir votre mère au lieu de combattre les petits enfants . Tu es un traître! Vous tuez les gens pour obtenir de l’argent des chiens… »

Pour ceux qui se demandent ce que font autour tous ces adultes des palestiniens avec des caméras, il faudrait se demander aussi pourquoi les organisations de défense des droits de l’homme (y compris les organisations israéliennes soutenues par les gauchistes comme Meretz) n’agissent pas?

La terroriste [intlink id= »8406″ type= »post »]Ahlam Tamimi[/intlink] vivait à Nabi Saleh et cette fillette de 10 ans finira aussi comme Tamimi, un jour.