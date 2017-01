Vidéo : Le « Wall Trade Center » version iranienne s’effondre en ce moment sous le feu

Un incendie dans la tour d’un bâtiment commercial dans le centre de Téhéran a conduit à l’effondrement total de la structure devant les caméras.

Des centaines de pompiers et de secours ont été appelés sur les lieux, et selon les rapports, il y a au moins 38 blessés et le nombre de mort n’est pas encore connu.

Selon les médias iraniens , c’est un incendie au huitième étage de l’immeuble qui s’est propagé à d’autres étages, où l’on voit beaucoup de fumée.

Le bâtiment a pris feu pendant plusieurs minutes, puis s’est complètement effondré devant les caméras, ce qui a conduit à la panique considérable dans la région.

« Ceci est l’un des plus anciens bâtiments de Téhéran. Ce bâtiment très vieux est utilisé à des fins commerciales, » selon la chaîne de télévision d’Etat.

A proximité du bâtiment brûlant se trouve de nombreuses ambassades.

