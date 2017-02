VIDEO | La vraie vie des palestiniens de Gaza et leurs restaurants luxueux

Selon MEMRI TV et un reportage télévisé de la BBC en arabe , la vie des « réfugiés palestiniens » que l’ont veut bien imposer au monde est de plus en plus éloignée de la réalité. Ce reportage en décembre 2016 ( il y a moins de 3 mois) montre les restaurants de Gaza et révèle « un aspect luxueux » de la vie à Gaza.

Il est difficile de comprendre comment des réfugiés peuvent vivre un train de vie si élevé. Dans ce reportage, les restaurateurs et les clients décrivent la vie sur le terrain, les restaurants, les différents menus et leur prix.

Des femmes assises ont précisé qu’un dîner revenait à 250-300 dollars ( 1000 ils). Un des patrons du restaurant « Basel Aliwa » a dit sans scrupule : » Nous, à Gaza, aimons la vie, et c’est une manière d’échapper à la réalité amère des Gazaouïs. »

Un cliente Aida Abou Sitta interviewé ajoute : Nous prenons habituellement un café et bavardons. Personne ne boit le café toute seule. Jamais. Si nous commandons toutes trois un café, nous en avons pour environ 100 shekels. Mais pour un dîner, le prix peut monter à 1000 .

Le prix d’un anniversaire coûte 750 shekalim

Selon une étudiante Nada Bakr : « Ces prix sont raisonnables. Nous venons ici en connaissance de cause. Tout dépend de ce que vous pouvez vous permettre. Si nous venons une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, cela n’affecte pas trop notre budget ». […]