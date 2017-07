VIDÉO | Victoire pour une israélienne au Paris Eiffel Jumping avec un saut de 1m95 !

Deux gagnants à égalité se sont partagés la médaille lors du Paris Eiffel Jumping : Julien Epaillard et Danielle Goldstein (Israel) .

Vendredi soir, l’épreuve s’est terminée par une victoire à égalité de Julien Epaillard (Usual Suspect d’Auge) et de l’Israélienne Danielle Goldstein (Cooler than Me – photo ci-dessus), tous deux « flashés » à 1,95m.

