Vidéo : Un soldat israélien haredi agressé à Beit Shemesh par des juifs extrémistes

Ce soldat Haredi fait partie de l’unité Netsar Yehouda, dans la force de l’air, il a été agressé tout en marchant dans la ville de Beit Shemesh, par un groupe d’extrémistes « haredi » qui l’ont maudit en criant : « nazi ».

Le soldat a souligné que c’était un petit groupe qui ne représente pas la communauté ultra-orthodoxe.

Le colonel à la retraite, Jonathan Baranski, un ancien commandant de cette unité Haredi au sein de Tsahal, s’est exprimé suite à cet événement sur la radio de l’armée et a commenté cette vidéo en condamnant ce comportement odieux, et il a ajouté qu’il est important de savoir que ce petit groupe est extrémiste et ne représente que lui même :

» Des dizaines de personnes étaient dans la rue et personne n’a fait quoi que ce soit, ce groupe de gens, n’est pas un exemple représentatif de la communauté Haredi en Israel, ni de la communauté ultra-orthodoxe, mais un groupe extrémiste qui existe en son sein. »

Aujourd’hui, de nombreux haredim entrent au sein de l’armée, que ce soit au sein du renseignement, des unités combattantes et autres. Ce sont souvent des mouvements issus de communautés ashkénazes comme les Satmar et autres qui peuvent avoir au sein de leur communauté des groupes isolés qui agissent aussi honteusement que cela s’est passé hier.

Seuls les Nétouré Karta sont les plus virulents et sont appelés par de nombreux israéliens comme « le Erev Rav » (rejet du peuple juif) pour leur soutien au terrorisme, tant à Gaza, qu’en Iran.

