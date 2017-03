VIDÉO : Tsahal destruit une base de terroristes de Daesh qui ont tenté de prendre en embuscade des soldats Golani dans les hauteurs du Golan

La première confrontation majeure entre les FDI et Daesh a eu lieu récemment. Tsahal a publié des images montrant la destruction de la base d’un groupe affilié à Daesh.

L’armée israélienne a publié des images de sa Brigade Blindée détruisant une installation de maintien de la paix des Nations Unies abandonné sur le 27 Novembre qui a été utilisé comme une base pour effectuer des attaques au obus de mortier sur Israël par un groupe affilié à Daesh du côté syrien et dans les hauteurs du Golan.

Dans cette vidéo, le commandant de l’unité des tankistes, Snir Tzurieli décrit comment il a été réveillé un matin après avoir entendu qu’une unité d’élite de Golani avait été pris en embuscade par Daesh. Le commandant Tzurieli et ses tankistes, Avidan Turgeman et Sharon Angadia disent qu’ils ont immédiatement compris l’importance et la gravité de la situation et leur tâche à effectuer.

« Vous devez juste aller de l’avant et faire le mieux possible », dit Angadia.

Regardez la vidéo ci-dessous pour voir l’énorme explosion et, pour ceux qui comprennent l’hébreu, écouter les détails donnés par les tankistes de Tsahal .