VIDÉO | Tsahal a filmé l’élimination du terroriste caché dans un faux plafond à Ramallah

L’unité d’élite de Tsahal a pénétré cette nuit dans la maison d’un terroriste afin de l’arréter, mais celui-ci a tiré vers les soldats qui l’ont liquidé.

Les soldats équipés de cameras sur leur casque ont tout filmé lors de cette élimination à al-Bireh , près de Ramallah. La vidéo montre comment les combattants du SWAT de la police des frontières fouillent la maison quand tout à coup , le terroriste ouvre le feu sur eux se cachant dans un faux plafond. Dans l’échange qui a suivi, le terroriste a été tué.

L’objectif de cette opération par les forces de Tsahal était de localiser les personnes recherchées et des armes à Al-Bir. Dans l’échange de tirs , deux autres Palestiniens ont été blessés par balles après qu’ils se sont révoltés et ont jeté des pierres sur les soldats. Il n y a pas eu de victimes parmi les forces de sécurité. Plus tôt la télévision palestinienne a publié des documents de la scène. Le clip vidéo montre l’élimination du terroriste après l’échange de feu, ainsi que des balles et des taches de sang sur le sol.

L’armée israélienne a souligné que Arjun, 31 ans, de Bethléem a dirigé une équipe qui a planifié des attaques contre les Israéliens et l’unité SWAT était dans l’obligation de l’arrêter.Plusieurs armes ont été trouvées chez lui comme un fusils M-16 et un fusil de chasse Carlo improvisé.