VIDEO | Trump :  » En premier lieu la paix et puis l’ambassade à Jérusalem !

Combinant deux fantasmes contradictoires dans un seul message, le président Donald Trump a déclaré samedi à l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Mike Huckabee, sur le canal de télévision chrétien Trinity Broadcasting Network (TBN) qu’il ne prendrait pas sa décision de déplacer l’ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem jusqu’à son effort de paix au Moyen-Orient réalisé.

« Si nous pouvons faire la paix entre les Palestiniens et Israël, je pense que cela mènera finalement à la paix au Moyen-Orient, ce qui doit se produire », a déclaré Trump, après avoir noté que « Je veux donner un coup fort avant même de penser de déplacer l’ambassade vers Jérusalem « .

Le président a toutefois reconnu que « tout le monde dit que cela ne fonctionnera pas ».

Des choses plus sages n’ont pas été prononcées par ce président, surtout à la lumière du fait que l’Autorité palestinienne insiste sur la reprise de Jérusalem-Est et le fait d’en faire sa capitale dans le cadre d’un futur accord de paix – alors qu’Israël, au moins officiellement, voit la vieille ville et le Mont du Temple, au cœur de la Jérusalem orientale, comme appartenant à l’Etat juif éternellement.

En ce qui concerne son calendrier concernant ce plan apparemment contradictoire, Huckabee a noté que «les évangéliques sont très intéressés par le soutien d’Israël. C’est quelque chose de proche et cher à notre cœur … L’ambassadeur Friedman a indiqué que l’ambassade sera transférée à Jérusalem, avons-nous un calendrier? »

À quoi Trump a répondu: « Nous allons prendre une décision dans un avenir pas trop lointain ».

