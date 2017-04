VIDÉO | Trump invite Abbas à la Maison Blanche ce 3 mai

Le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer a déclaré aux journalistes lors d’une séance d’information, « Nous profiterons de cette visite pour réaffirmer l’engagement des deux Etats-Unis et la direction palestinienne à poursuivre et, finalement, la conclusion d’une décision finale au conflit interminable entre les Palestiniens et Israël. »

Le média arabe basé à Londres Al Hayat a rapporté mercredi que M. Abbas et sa délégation se préparent pour une visite « difficile ». Le groupe envisage d’exiger un terme à toute construction juive en Judée-Samarie, selon le rapport.

Pendant ce temps, selon un rapport publié dans le journal Al-Quds de l’ Autorité palestinienne , la population arabe, au moins, prévoit que l’administration de Trump « propose » un retour inconditionnel à la table des négociations pour l’Autorité palestinienne, en plus d’un retrait de ses dernières demandes de gel de la construction juive complète selon les frontière de 67 .

En contrepartie, la proposition se poursuit avec la suggestion selon laquelle aucune nouvelle communauté juive serait construite en Judée-Samarie, et que la liste des États arabes modérés participeraient au processus de rétablissement de la paix, selon les hauts responsables de l’ Autorité palestinienne cités par Al Qods .

Ces mêmes sources ont également averti que les Etats-Unis devraient exiger la fin immédiate au flux de soutien fiscal garanti aux incarcérés ou « martyrisé » qui sont tous des terroristes arabes mais aussi à leurs familles par le gouvernement de l’Autorité palestinienne, et le transfert des fonds au gouvernement du Hamas à Gaza .

