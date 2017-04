VIDÉO | Un touriste américain se prenant pour le messager de « Jésus » tente de frapper des policiers israéliens

Un touriste américain a été arrété dans le Nord du pays, près de la mer de Galilée, il a menacé les policiers avec une barre de fer en criant « Au feu » en anglais. Même le pistolet Taser n’a pas aidé, et le suspect déchaîné a été arrêté.

Cet événement exceptionnel a eu lieu jeudi dernier près du Moshav Almagor. Le citoyen âgé de 31 ans des États – Unis est arrivé en Israël en voyage avec sa femme et son fils où il a attaqué un gardien avec un pied de biche.

Ce jeudi, vers minuit, la police a été alerté après que l’homme a attaqué la garde, causant des dommages au véhicule et a fui dans les bois à proximité.

La police appelée sur les lieux a commencé à effectuer des recherches dans les bois et après peu de temps ils ont entendu dans l’obscurité l’homme crier « au feu » en anglais. Lorsque la police a diriger la lumière des lampes de poche dans sa direction , l’ homme tenait un pied de biche et se dirigea vers eux comme possédé .

La police lui a demandé de jeter la barre de fer de ses mains mais il n’a pas répondu à plusieurs avertissement et a reçu un coups de Taser afin de le neutraliser. Néanmoins, son arrestation ne fut pas facile mais les policiers l’ont neutralisé. Sa femme a dit que Jésus lui a été révélé et lui a demandé de se débarrasser de ses cartes de crédit et d’aller dans le nord du pays.

Depuis la demande de la prolongation de sa détention a été demandée par la police.

