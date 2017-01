Vidéo : Théodore fait ses premiers « 4 pas » sur le sol de la Maison Blanche !

Ivanka, la fille de Donald Trump a posté une superbe vidéo ou elle montre son merveilleux bébé de quelques mois faire ses premiers débuts vers la marche, en rampant sur le sol de la Maison Blanche :

Ivanka : » There were so many incredible milestones this past weekend — including one for baby Theodore who crawled for the very first time in the White House! »

« Il y a tellement de choses incroyables qui se sont passés depuis ce week-end , y compris pour le bébé Théodore qui a rampé pour la première fois à la Maison Blanche ! »

Qui sait ? Un signe de futur vainqueur ?

