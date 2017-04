VIDÉO | Le soulèvement du ghetto de Varsovie : le plus grand acte de résistance juive

Nous nous souvenons du soulèvement du ghetto de Varsovie, le plus grand acte de résistance juive au cours de la guerre .

Une vidéo importante de World Jewish Congress a été mise en ligne, et il est important de la regarder pour ne jamais oublier que le peuple Juif n’est pas celui d’un troupeau de moutons à abattoir, mais d’un peuple fort et puissant.

A chaque anniversaire jusqu’à sa mort en 2009, le commandant de la révolte, Marek Edelman laissait un bouquet de jonquilles au monument des héros du ghetto à Varsovie.

74 ans plus tard, à Varsovie et au-delà, la jonquille est devenue un symbole du souvenir : du courage, et du carnage de l’antisémitisme de par le monde.

