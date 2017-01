Vidéo : Un soldat de Tsahal a été brutalement attaqué par les migrants illégaux à Tel Aviv

May Golan, une activiste du Sud Tel Aviv qui se consacre à l’effort pour débarrasser les quartiers les plus pauvres de la ville de l’oppression des migrants illégaux, a twetté ce lundi soir une vidéo montrant trois immigrés clandestins érythréens attaquant un soldat de Tsahal dans la rue.

Golan, 30 ans, décrit sa vie dans le sud de Tel Aviv à côté des «infiltrés» dans son blog. Elle a courut à la Knesset sur la liste du parti du Dr Aryeh Eldad chez Otzma . Elle dirige l’ONG en hébreu City, et a couru pour le conseil municipal de Tel-Aviv.

Golan et sa mère ont été attaqués à trois reprises, entre 2013 et 2015, par les migrants érythréens illégaux.

Shocking Video: #IDF soldier brutally attacked by 3 illegal infiltrators from Eritrea in my home town South TLV. @netanyahu Get them out!!! pic.twitter.com/0nAO7KlnZw

— May Golan מאי גולן (@GolanMay) 16 janvier 2017