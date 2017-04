VIDÉO | Les secours sauvent deux jeunes israéliens de la noyade sur le lac de Tiberiade

Depuis plus de 48 heures, les secours et bénévoles cherchent les trois jeunes israéliens de 20 ans qui ont disparu dans les eaux du Kineret.

Les vents sont forts dans la région, et malheureusement les jeunes ne respectent pas les consignes de sécurité et utilisent des matelas gonflables en guise de bateau et sont emportés loin de la rive, le matelas éclate et le drame arrive.

Certains boivent de l’alcool et ne peuvent pas combattre les vagues.

Dans la vidéo suivante, les officiers de la Marine ont sauvé un jeune couple au large et d’autres secours continuent de chercher les personnes disparues :

