VIDÉO | Essai réussi pour la nouvelle version du drone électrique VTOL X-Plane

DARPA a terminé les essais en vol de la nouvelle conception des avions dans le cadre de son décollage et atterrissage vertical (VTOL) au sein du programme X-Plane, et se poursuit pour développer une version à grande échelle.

Développé et fabriqué par Aurora Flight Sciences, l’appareil révolutionnaire comprend 24 carénées électriques et 18 ventilateurs réparties à l’intérieur des ailes principales .

Son basculement se fait vers le haut par un vol vertical et une rotation à une position horizontale. Les tests réussis suggèrent que dans peu de temps, l’avion pourra voler beaucoup plus vite et plus loin que tout engin et décoller et atterrir presque partout.

