VIDÉO | Deux restaurants juifs incendiés au Royaume-Uni

Le restaurant JS sur la rue Kings à Prestwich, est le plus ancien restaurant casher à Manchester, et il a été incendiée mardi matin. Le feu a détruit le rez-de-chaussée du restaurant. Selon les pompiers locaux, il a fallu une heure et quart pour éteindre l’incendie.

L’inspectrice en chef Charlotte Cadden a dit: « Ceci est évidemment très inquiétant pour les entreprises et les personnes vivant dans la région et je veux rassurer les gens et leur dire que nous avons augmenté les patrouilles dans la zone et une équipe de police enquête sur ces crimes. Nous travaillons aux côtés de la Community Security Trust et si quelqu’un dans la région a des préoccupations, je vous invite à venir nous en parler. »

Un porte-parole du restaurant a déclaré que deux hommes masqués ont brisé la fenêtre puis ont versé un liquide inflammable à l’intérieur pour y mettre le feu.

Un autre restaurant Ta’am Deli and Grill, sur la rue Bury New a été attaqué vendredi soir, par deux hommes qui lançaient des cartons de lait rempli d’essence. Comme les cocktails Molotov n’ont pas pris feu, les attaquants ont brisé la fenêtre pour activer l’incendie.

Martine et Amos Weizmann ont noté sur leur page Facebook, que l’attaque a causé des dégâts minimes, beaucoup moins que la première attaque de l’année dernière.

Mardi, la page de Facebook deli a publié un avis en disant: « Ta’am est ouvert aujourd’hui comme d’habitude. Nous avons été victime d’une attaque par des vandales (B’H nos dégâts se limitent à une fenêtre fracassé) ce vendredi soir. À ce stade, nous ne savons pas s’il y a un lien avec l’attaque d’incendie criminel hier soir et ne ne voulons pas spéculer. Nous souhaitons à Michoel et l’équipe de JS le meilleur et nous espérons qu’ils seront en mesure de revenir à la normale le plus tôt possible. »

Les deux restaurants ont été fermés pour Shabbat au moment des attaques. Personne n’a été blessé.

La Fiducie de sécurité de la communauté juive a publié une déclaration disant: « Nous allons envoyer des conseils de sécurité aux restaurants et boutiques dans le Grand Manchester aujourd’hui, mais c’est purement par précaution. »

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr