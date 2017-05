VIDÉO | Rencontre entre Trump et Abbas à Bethléem : « Trump est le Satan de la Maison Blanche »

Le deuxième jour de la visite du président américain a été lancé, et il se rend ce matin à Bethléem, où il va rencontrer le président de l’Autorité palestinienne.

Trump accompagné de quelque 100 véhicules, est surveillé par les services secrets des États-Unis. Les équipes de la police israélienne ne se sont pas joints à cette réunion.

Hier, quelques heures avant l’arrivée de Trump au Kottel, le prédicateur de la mosquée Al Aksa, Ali Abu Ahmed a dit à ses fidèles : « Ô serviteurs d’Allah, Satan est à la Maison Blanche, Trump, qui n’a pas un minimum de valeurs humaines et de qualités morales veux rencontrer des petits et mauvais dirigeants des pays et leur parler de l’islam modéré », a déclaré Abu Ahmed.

« Trump veut frapper un grand coup contre l’islam et les musulmans , c’est ce qu’il prétend en disant que l’islam est hostile au judaïsme et au christianisme. C’est une guerre des Croisés sur l’Islam et les musulmans. Seigneur, accorde-nous le Califat bientôt juste par ta prophétie. O Allah,fait disparaître Trump et ses associés dans ce complot » .

שיירת הנשיא עזבה לבית לחם; דרשה באל-אקצא: « טראמפ הוא שטן הבית הלבן » • צבי יחזקאלי עם הפרטים >> https://t.co/PdB70uk3OG pic.twitter.com/HY4zb1WoI1 — חדשות 10 (@news10) 23 mai 2017

Trump et Abbas se serrent la main à l’entrée de la réunion à Bethléem.

צפו: טראמפ ואבו מאזן לוחצים ידיים בפתח פגישתם בבית לחם pic.twitter.com/EmANO1RJaP — חדשות 10 (@news10) 23 mai 2017

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr