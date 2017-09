VIDEO | Quelques instants avant que le soldat soit tué par un terroriste, cette gauchiste a insulté Salomon Gavriha : « Ata Bousha »

Les policiers de la frontière qui servent dans la communauté de Har Adar affirment que Hana Berg et un autre militant de gauche de l’ONG financée par le gouvernement étranger Machsom Watch ont insulté le soldat de la frontière Solomon Gaviriya quelques instants avant que lui et deux autres gardes aient été assassinés par un terroriste arabe le 26 septembre, 2017.

Selon les policiers frontaliers, Gaviriya a demandé aux femmes de s’identifier et de s’éloigner de l’entrée. Des mots ont été échangés et ils se sont éloignés.

Les policiers de la frontière ont dit que Berg et un deuxième activiste ont déclaré à Gaviriya, « Ata Bousha » – « Tu es une honte ».

שוטרי מגב: פעילת שמאל אמרה ללוחם לפני שנפל בפיגוע – אתה בושה https://t.co/0HqU4i19Am pic.twitter.com/XzPehpStoF — ZioNLight (@ZioNLight1) 28 septembre 2017

Quelques instants plus tard, alors qu’elle s’éloignait, Berg a dit avoir entendu les coups de feu.

Berg a dit à Channel 10 qu’elle n’a jamais dit de telles paroles à Salomon Gaviriya : « Je n’ai jamais pensé que ce serait la dernière conversation de sa vie ».

L’organisation gauchiste Machsom Watch a été financée par le New Israel Fund, Open Society Foundation et les gouvernements de la Norvège et de la Suisse et de l’Union européenne. Les gauchistes financés à l’étranger se trouvent près des points de contrôle de la sécurité en Judée et Samarie et agressent les soldats et les gardiens, et gênent parfois les soldats dans leur travail de surveillance.

Machsom Watch a une longue histoire controversée, en 2011, les activistes de Machsom Watch ont visité la maison du terroriste qui a assassiné la famille Fogel à Itamar pour réconforter la famille du terroriste.

Les enquêteurs ont déterminé que le terroriste avait tiré pendant un certain temps en prévision de l’attentat terroriste. Il était tellement bien formé que, lorsque son pistolet s’est coincé pendant l’attaque, il a rapidement été capable de faire face au dysfonctionnement, et reprendre les tirs.

Les forces de sécurité ont également déterminé qui lui a fourni l’arme et l’ont arrêté.