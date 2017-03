VIDÉO | La présence du FBI est très forte en Israël

Le 23 Mars, le FBI a publié la déclaration suivante : « Tôt ce matin , en Israël, le FBI et la police nationale israélienne ont travaillé conjointement pour localiser et arrêter l’individu soupçonné de menaces à des organisations juives à travers les Etats-Unis et dans d’ autres parties du monde. Le FBI salue l’excellent travail de la police nationale israélienne dans cette enquête « .

Selon un rapport sur le site Web de l’agence, dans ce domaine et d’autres cas à l’ étranger, les enquêtes du FBI sont grandement aidées par Israël, où le terrorisme est une menace perpétuelle et les citoyens américains sont souvent parmi les personnes blessées ou tuées.

Cary Gleicher, attaché juridique du FBI en Israël, a déclaré: « il est extrêmement important que le FBI et d’autres membres de la communauté du renseignement des États-Unis développent des relations solides et durables avec des partenaires internationaux dans le domaine du renseignement, et aussi en application de la loi. »

Le FBI a plus de 63 bureaux à l’étranger, ou attachés juridiques, et chacun repose en grande partie sur les forces de l’ordre locales pour le soutien.

En Israël, le FBI travaille dans les affaires criminelles traditionnelles qui ont des liens ou des sujets dans le pays d’accueil, comme par exemple les enquêtes sur la criminalité financière et organisée. Plus tôt en Mars, un cas de crime organisé qui a pris naissance en 2011 à Washington, a été l’une des autres enquêtes du FBI qui a mené à des arrestations et des accusations contre 19 suspects dans des villes en Europe et en Israël, ainsi qu’aux Etats-Unis. Toujours en Mars, le FBI a ajouté que la terroriste jordanienne Ahlam Tamimi faisait partie des femmes le plus recherchées pour son rôle dans l’attentat, en 2001, contre une pizzeria de Jérusalem qui a tué 15 personnes, dont deux Américains, et blessé 122 autres, dont quatre Américains.

Dans le cas récent des messages téléphoniques menaçants, le FBI avait travaillé avec les services secrets israéliens sur l’enquête depuis Septembre dernier, selon Gleicher, qui a révélé que le FBI avait envoyé plus d’une douzaine d’agents et des techniciens spécialisés en Israël pour aider à l’enquête.

