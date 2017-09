VIDEO | Pour la premiere fois, Israel expulse une famille arabe d’une maison appartenant à une famille juive

La police a évacué une famille palestinienne dans le quartier de Shimon HaTzadik (Cheikh Jarrah), à Jérusalem-Est, mardi matin, qui s’est installée dans une maison appartenant à une famille juive avant 1948.

Les forces de police ont fermé toutes les entrées du quartier et ont évacué de force les résidents de la maison après avoir reçu récemment une ordonnance d’expulsion. C’est la première évacuation d’Arabes dans le quartier au cours depuis ces neuf dernières années. La loi permet aux Juifs de réclamer les biens volés par les Jordaniens après la création de l’état libérés dans la Guerre des Six Jours.

Aryeh King, un membre du conseil municipal de Jérusalem a déclaré en réponse à l’évacuation que la justice avait été faite.

‘Soixante-dix ans se sont écoulés depuis que la famille Hubera et juive a été expulsée de sa maison par les Jordaniens et après qu’ils ont permis aux arabes de vivre dans cette propriété sans payer de loyer, et parce que les locataires ont causé des dommages économiques aux propriétaires, l’évacuation était inévitable’.

قوات الاحتلال تخلي بقوة السلاح عائلة فلسطينية من منزلها تمهيداً لاستيلاء المستوطنين عليه في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، صباح اليوم. pic.twitter.com/9GNgnLbwKR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 5 septembre 2017

«J’espère que dans l’année à venir, il y aura plus d’évacuations de résidents supplémentaires qui refusent de reconnaître les Juifs en tant que propriétaires des propriétés dans lesquelles ils vivaient».

Avec l’ouverture des bureaux de l’Assurance nationale à proximité, le quartier juif de Nahalat Shimon se prépare à une vague de construction.

