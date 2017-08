VIDÉO | Pour la premiere fois Elor Azria s’adresse au public :  » J’adore ce pays de tout mon cœur, j’adore l’armée. Donnez à Israel, c’est notre seul pays ».

L’ancien soldat IDF reconnu coupable d’homicide involontaire pour avoir tué un terroriste palestinien a remercié ses partisans et a déclaré qu’il irait en prison la tête haute, dans sa toute première déclaration publique , ce jeudi.

Dans la déclaration, diffusée sur la page Facebook de l’ancien législateur Sharon Gal, Elor Azria a expliqué sa décision de ne pas faire appel de la Cour suprême et qu’il avait demandé au chef des IDF, Gadi Eisenkot, l’indulgence de sa peine de prison de 18 mois.

Azria a été poursuivie après une vidéo où il tire sur Abdel Fattah al-Sharif à Hébron en mars 2016, environ 11 minutes après que l’agresseur palestinien a été abattu, blessé en essayant de poignarder deux soldats dans la ville de Hevron .

‘Je crois que je pourrais encore être jugé innocent [dans un appel de la Cour suprême], mais ma famille et moi avons souffert terriblement depuis un an et demi’, a-t-il déclaré.

‘L’épreuve a coûté à mes parents leur santé’.

Plus tôt jeudi, Azria a écrit une lettre à Eisenkot en soutenant qu’il pensait que Sharif aurait pu avoir une bombe et a ajouté qu’il ne l’aurait pas abattu s’il avait su ce qu’il sait maintenant.

Le tribunal a rejeté la ligne de défense, citant le comportement détendu d’Azria avant de tirer sur Sharif.

Il a répété la demande dans la vidéo.

«Je vous promets que j’ai agi lors d’un danger immédiat sur le lieu de l’attaque. Mais la cour a rendu sa décision, et nous vivons dans une nation de lois. Je vais donc servir cette peine en prison, dans l’espoir qu’elle sera réduite. ‘

Azria a souligné qu’il a agi dans l’impératif moral, sans aucune motivation ultérieure.

‘Il est important pour moi de souligner: j’ai grandi dans une maison éthique et morale. Si je savais que le terroriste n’avait pas de bombe, je n’aurais pas ouvert le feu.

La vie des guerriers autour de moi et ma propre vie étaient ma seule considération sur la scène. ‘

Azria est apparue sur la vidéo dans la maison de ses parents, où il est en résidence surveillée depuis sa sortie de l’armée le mois dernier, ses yeux baissés avec une lecture rapide d’une déclaration préparée, contrastant avec le comportement souriant et confiant qu’il avait montré au

tribunal.

‘À la fin de la journée, je vais en prison avec la tête haute’, at-il dit. ‘J’adore ce pays de tout mon cœur, j’adore l’armée, je t’aime, et encore merci de tout mon coeur pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout.’

Mais Azria dit qu’il espère toujours que son appel à la clémence sera répondu.

‘Je veux revenir à la routine dès que possible. Donc, je vais en prison pour servir le châtiment que j’ai reçu, et je n’appellerai pas la Cour suprême ‘, a-t-il déclaré. ‘Plus tôt aujourd’hui, j’ai demandé au chef d’état-major de demander qu’il réduise ma peine.

J’espère qu’il répondra affirmativement. ‘

Azria a également déclaré qu’il espère que les soldats ne seront pas influencés à l’avenir par son procès pour éviter les situations de combat.

‘Je souhaite envoyer un message à la jeunesse. Nous avons un pays, protégeons-le ‘, a-t-il déclaré. ‘Je ne veux pas penser à la possibilité que votre motivation ait été lésée par mon cas. Cela ne doit pas se produire. Aller au combat [unités]. Bénévole. Donnez autant que possible, pour la nation et le pays.

Nous n’avons pas d’autre pays. ‘