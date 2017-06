VIDÉO | Le Premier Ministre Netayaou demande au peuple d’Israël de soutenir le jeune Daniel non voyant

« Voici Daniel, un garçon charmant qui a vu aujourd’hui son rêve de m’accompagner durant l’une de mes journées se réaliser. Pendant notre rencontre, Daniel m’a parlé de ses deux autres rêves. L’un d’entre-deux étant d’être enrôlé au sein de Tsahal-Armée de Défense d’Israël. Un rêve auquel je contribuerai afin qu’il se réalise.

Cependant, pour son second rêve, j’ai besoin de votre aide. Daniel étudie à Jérusalem et souhaite élargir son cercle d’amis autour de chez lui à Tel Aviv. Montrons à Daniel combien le peuple d’Israël est chaleureux et accueillant. Contactez-le par Facebook et faites connaissance avec ce jeune homme charmant et sensible.@daniel defur. »

Ces propos viennent du premier ministre israélien, mais pour ceux qui ont une langue pendante, vous l’accuserez de « coup de pub » mais pour la majorité des israéliens, ce geste n’est pas calculé par Bibi qui a toujours été proche de son peuple malgré les épreuves que subit ce pays dans sa chair.

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr