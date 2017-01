Vidéo : Le premier Ministre interromp la réunion du cabinet et demande de prier pour le Rav Steinman

Le président Reuven (Ruby) Rivlin, a parlé ce matin (dimanche) avec le directeur général de l’hôpital Salomon Rothschild et avec le député Moshe Gafni. Il leur a demandé de vérifier l’état du Gadol Ador (le Rav le plus élevé de cette génération selon la communauté Harédi), le Rav Aharon Leib Steinman âgé de 105 ans.

« Mes prières sont dirigées pour sa sécurité étant donné que le rav Yehouda Leib Steinman Aaron est le plus grand rabbin de cette génération, et je sais qu’il est dans les meilleures mains. Nous vous remercions de votre service dévoué et nous sommes ici et nous continuerons à prier pour sa sécurité », a déclaré le président.

Lors de la réunion du Cabinet, le Premier ministre a interrompu la réunion en disant : « nous allons changer un peu l’ordre du jour de la réunion du cabinet en raison de la maladie de Rabbi Steinman. Je lui souhaite un prompt et complet rétablissement ».

« Il est très important non seulement dans le monde haredi, mais pour le peuple d’Israël, et je me joins aux prières pour la paix publique et pour sa santé », a ajouté le Premier ministre.

Pour rappel, le Maran Rosh Yeshiva a été hospitalisé depuis la nuit dernière en soins intensifs suite à une détresse respiratoire.

« Il y a une amélioration légère, mais la détresse respiratoire persiste », selon les proches du Rav. Ses collaborateurs disent que « la situation n’est pas bonne » et expliquent que, outre l’aggravation du matin, il a été hospitalisé la nuit dernière et qu’ « il n’y a pas d’amélioration significative ». Une demande d’une lecture publique a été faite, « une prière pour que le mauvais décret soit annulé dans les portes du ciel et pour la récupération de Maran Rosh Yeshiva ».

Le directeur médical de Hayeshua , le Prof. Motti Ravid a fait une mise à jour : « l’équipe médicale effectue des examens pour trouver la source de contamination constatée sur le rav, dont l’état est stable ».

