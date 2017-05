VIDEO| Pourquoi l’ambassade des Etats Unis en Arabie Saoudite a censuré « Israel » ?

Un député juif aux Etats Unis a critiqué l’ambassade des États-Unis suite à la censure contre Israël dans un vidéo ou Donald Trump annonce qu’il visitera Israel prochainement :

» Je suis consterné que l’ambassade des États-Unis en Arabie Saoudite ait diffusé cette vidéo incomplète et trompeuse ». Le représentant Eliot Engel (D-NY) a écrit lundi au secrétaire d’État Rex Tillerson, se référant à un tweet de l’ambassade américaine à Riyad, en Arabie Saoudite, qui a omis la référence du président Trump à sa prochaine visite d’Israël.

L’utilisateur de Twit @USAinKSA a publié un clip de l’annonce du président Donald Trump de ses premiers voyages à l’étranger, avec les destinations : Arabie Saoudite, Israël et le Vatican. @USAinKSA a édité la vidéo pour supprimer la mention de Trump sur Israël.

« Je suis consterné que l’ambassade des États-Unis en Arabie Saoudite ait diffusé cette vidéo incomplète et trompeuse. Au moment où les États-Unis devraient encourager les gouvernements de la région et leur peuple à promouvoir la tolérance, le respect et la reconnaissance mutuelle, cette vidéo implique que les États-Unis acceptent la position de rejet du public de l’Arabie saoudite envers Israël », a déclaré Engel.

« Cette vidéo joue dans un récit rejetatif et n’a donc aucune place dans les médias sociaux – ou toute autre forme de communication – associée au gouvernement des États-Unis. Je vous exhorte à demander immédiatement à l’ambassade de remplacer la vidéo par la version inédite qui inclut l’annonce de la visite prévue par le Président en Israël « , a conclu Engel, qui est le démocrate de premier rang au Comité des affaires étrangères de la Chambre.

Le tweet a été supprimé après que POLITICO l’a informé lundi, et un responsable du département d’État a déclaré au site de nouvelles que «l’ambassade des États-Unis à Riyad a partagé une version de l’annonce vidéo d’un compte de médias sociaux de citoyens saoudiens privés. Sans le savoir, la version partagée avait été éditée pour supprimer le mot «Israël».

«En apprenant cela, l’ambassade des États-Unis a immédiatement corrigé l’erreur, et a procédé à la vidéo et a chargé la version correcte sur les comptes de médias sociaux», a conclu le même officiel, ajoutant que l’ambassade regrette «l’erreur involontaire».