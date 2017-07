VIDÉO | Le porte parole de Zaka nous montre la maison de la famille Juive de Halamish victime du terrorisme palestinien 

Le porte-parole ZAKA a tenu à diffuser cette vidéo hier soir, en disant que ce fut un choc pour lui et les autres bénévoles de cette association d’entrer dans une maison Juive le jour de Shabath ou l’on sentait encore cette atmosphère de joie et du Shabath et qui a été décimé par un terroriste palestinien.

Yehuda Meshi Zahav est le président Zaka : « Immédiatement après Shabbat je suis entré dans la maison avec l’équipe de ZAKA de Benjamin. Et nous avons découvert une scène des plus choquante dans cette maison avec sa table du Shabath. La nourriture sur la table pour fêter la naissance d’un petit-fils. Et tout autour le sang des victimes saintes. Pendant des heures nous avons poursuivi le travail pour le respect des victimes en récupérant le sang sur le sol».

Dans la religion juive, la vie a beaucoup d’importance, et le sang représente l’âme du défunt, raison pour laquelle Zaka s’efforce d’éponger les marres de sangs qui seront enterrés avec les victimes lors des funérailles.

Paix à leurs Âmes saintes.

