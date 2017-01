Vidéo : Le politiquement incorrecte de Trump aux donneurs de bonne leçon de la Gauche : Fermez la ! !

Le journalisme de gauche d’aujourd’hui en Israel, est de plus en plus subtile et se cache derrière ceux qui se nomment « centriste », » union sioniste », et pas forcément « Meretz »…

Mais il est aussi présent aux Etats Unis à travers ces médias comme CNN qui une nouvelle fois essaie la « méthode DSK » en affirmant que Trump était un accro des nuits chaudes…sauf que le nouveau président des Etats Unis n’a pas changé son discours et son franc parlé avant et apres sa campagne électorale ou la majorité des américains on voté pour lui.

Donald Trump a été encore la victime de la désinformation et lors d’un communiqué de presse, il a tenu à fermer le clapet à un journaliste de CNN en pointant également du doigt le travail de désinformation des médias de gauche, où il a qualifié les journalistes et médias de faire de la désinformation comme l’Allemagne nazie !

Parmi les dizaines de journalistes, Jim Acosta de CNN lève la main afin de poser des questions au Président sur ses liens supposés avec la Russie.

« Silence ! je ne vais pas vous laisser la parole… Ce sont des fausses informations. C’est bidon. Il n’y a rien eu de tel. Et cela a été obtenu par nos adversaires les démocrates » dit Trump.

« Puisque vous nous attaquez, est-ce qu’on peut vous poser une question ? », a demandé Jim Acosta.

« Pas vous, a rétorqué Donald Trump. Votre organisation de presse est exécrable », suivi de nombreux applaudissement dans la salle.

Le journaliste insiste : « Vous attaquez notre média, est-ce que je peux poser une question, monsieur ? »

« Ne soyez pas impoli. Je ne vous laisse pas la parole, calmez-vous, votre média est bidon a rétorqué le président. Je ne veux pas vous laisser la parole. Vous diffusez de fausses informations. »

En effet, Vladimir Poutine a admis que ces informations ne sont pas justes.

La source de cette information ne vient pas de CNN mais du site Buzzfeed qui car son nom l’indique, veut faire du buzz au point de publier des mensonges…

« Le site Buzzfeed est tas d’ordures sur le déclin …ils vont en subir les conséquences, ils les subissent déjà », a-t-il fait remarquer.

