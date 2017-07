Vidéo | Ces politiciens israéliens ont décidé de réveiller les habitants de Tel Aviv au son des Muezzins et de la priere arabe…

Il est 6 heures du matin, les hommes politiques israéliens, Barouh Marzel et Itamar Ben Zvir du parti Otsma ont décidé de montrer aux habitants du nord de Tel Aviv, un quartier de Ramat Aviv où habitent de nombreux gauchistes, ce que vivent tous les jours les habitant de Pizgat Zeev .

Plus de 6 fois par jour et trés tôt , tous les matins ils sont réveillés par le son tres fort du muezzins, et cela dure depuis des années.

Pour rappel, ces habitants du nord de Tel Aviv ont manifesté pour les palestiniens lors des dernières guerres comme celle de Gaza accusant Tsahal de tuer les gens de Gaza pendant que des soldats ont été tués chaque jour pendant cette opération qui a duré 50 jours. 70 soldats et civils sont mort cet été 2014, dont des enfants.

Aujourdhui, Barouh Marzel et Ben Dvir ont décidé de montrer à ces mêmes « pacifiques » ce qu’était de vivre aux côtés des arabes comme le cas des gens de Pizgat Zeev reveillés tous les matins …

Le son de la priere arabe dans ce beau quartier de Tel Aviv a engendré des réactions de colere, et d’agressivité de la part des habitants, et la venue de la police…Ben Dvir et Marzel ont fait passer le message et ont meme ajouté qu’ils reviendraient demain …

