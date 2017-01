Vidéo : Le policier Kobi Mor a tué un terroriste au sol en 2008 et a été honoré pour son acte de bravoure

En 2008, une attaque au centre commercial de Dimona aurai pu entraîner des conséquences graves si l’officier de police Kobi Mor, commandant de la police des frontières dans le Néguev, n’était pas arrivé sur la scène.

Le policier sans hésitation a tiré et tué l’ un des terroristes qui se trouvaient sur la scène. «Nous pensions que nous avions fini (qu’il était mort), mais deux minutes plus tard , il leva la main», a déclaré Mor : » Je suis parti de l’abri et j’ai tiré quatre balles sur lui et je l’ ai tué. »

« L’officier du renseignement m’a appelé et m’a dit qu’une attaque est survenue à Dimona. Nous avons fait un demi-tour et je me suis dirigé directement dans la ville. »

« La ville était calme et tranquille, je ne pensais pas du tout à une attaque terroriste, mais un événement criminel lié à la drogue », at – il dit.

Dés l’arrive de Mor, les citoyens ont été dirigés vers une rue piétonne. « Un homme a dit qu’un terroriste vivant portait une ceinture explosive, »(comme ce fut le cas pour Elor Azria, ou on entend dans la vidéo, ne vous approchez pas, il a des explosifs, car il portait un manteau sous une chaleur extrême.)

Mor a déclaré que conjointement avec un autre policier , il a tiré sur le terroriste couché sur le sol après avoir été blessé lors d’un premier tir précédent, et l’ a tué.

L’inspecteur Mor a noté que la distance entre lui et le terroriste était d’ environ 15 à 20 mètres. «Mon grand sentiment, est que ceci est mon travail», a conclu le policier. Le commandant de la police du sud, Uri Bar-Lev a félicité dans une interview à la radio militaire l’action courageuse de l’inspecteur Mor.

« L’officier était en action dans la région, et a reçu une alerte dans le cadre de l’attaque signalée , il a agit courageusement après avoir identifié le terroriste, en lui tirant une balle dans la tête et l’a tué, » dit – il. »

Plus tard une cérémonie s’est tenue au siège de la police en présence de Bar-Lev, et le commissaire de police Dudi Cohen qui a déclaré que c’est une double attaque (comme le cas Azria avec deux terroristes armés de couteau) et Mor a agit avec un professionnalisme remarquable et un grand courage qui a empêché une plus grande catastrophe.

Le chef de police a ajouté que toute rencontre entre un policier avec un terroriste et kamikaze exige la neutralisation et la prévention des citoyens et reste une solution de la police israélienne dans un scénario terroriste.

L’attaque de Dimona a eu lieu vers 10h30, lorsque les deux kamikazes sont arrivés dans le centre commercial de la ville. Un les terroristes a fait exploser la ceinture d’ explosifs sur son corps et a causé la mort d’une femme et blessant au moins 38 autres, y compris un très grièvement blessé.

Certains groupes palestiniens ont revendiqué la responsabilité de l’attaque, y compris l’ aile militaire de l’al-Aqsa Martyrs du Fatah et le Jihad islamique .

Elor Azria dit avoir tiré car le terroriste au sol bougeait et habillé d’un manteau sous une forte chaleur pouvait être une menace et a décidé de le neutraliser. Mais malheureusement, le zèle et le courage du soldat n’a pas fait de lui un héros mais un meurtrier…qu’en serait il si ce terroriste avait une bombe sur lui ?

Le terroriste qui a été tué par le policier ne cachait pas de doute, concernant une ceinture explosive, ce qui montre qu’en cas de doute, les forces de sécurité ne sont pas invités à agir même dans le doute d’être tués ou tuer d’autres victimes sur la scène au risque de faire la prison.

