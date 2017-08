VIDÉO: La police et Tsahal n’ont pas eu d’autres choix que fuir des centaines d’émeutiers Arabes à des funérailles ce Shabath proche de Tékoah

Trois semaines après que Tsahal a renvoyé le corps d’un terroriste du village de Tekoa du Gush Etzion et autorisé un cortège funèbre, une manifestation de haine et de violences a débuté , ce qui a entraîne la fermeture de l’autoroute aux Juifs, mais un incident bien plus grave a eu lieu samedi au même endroit, selon le site Hakol Ha’yehudi qui a rapporté l’information ce samedi soir.

Vendredi, les FDI ont renvoyé le corps d’un autre terroriste qui avait mené une attaque dans le village et, samedi, les émeutiers arabes ont organisé un enterrement de masse pour le même terroriste, criant des slogans antisémites.

Après les funérailles, des centaines d’Arabes se sont installés autour du village et sur l’autoroute principale où les Juifs voyagent également, et ont commencé à jeter des pierres sur des véhicules appartenant à des Juifs. À un moment donné, les émeutiers ont bloqué la route et sont allés à la recherche de véhicule conduit par des Juifs. Un résident de la communauté de Sdeh Bar a été attaqué avec des pierres et a été obligé de tirer en l’air afin d’échapper à la foule qui lapidait sa voiture.

Une jeep de police a été documentée échappant à des dizaines d’émeutiers qui ont jeté des pierres et des blocs. Plus tard, une jeep de l’armée est entrée dans le village, et a également été attaquée par des Arabes, elle a fait demi-tour et a fui le village alors que des dizaines d’émeutiers arabes ont continué à l’attaquer avec des blocs de pierres.

Un soldat de Tsahal a été touché avec une pierre au visage et a cassé deux dents. Il a été évacué vers l’hôpital.

D’après le rapport, les forces de sécurité israéliennes ont fuient tellement rapidement de Tekoa qu’ils ont laissé les équipements militaires derrière eux.

Voilà une des raisons pour laquelle, il ne faut pas rendre les corps des terroristes aux familles