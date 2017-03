VIDÉO | La police francaise expulse les musulmans d’un local utilisé comme une mosquée :  » Je veux mourir ici » !

Selon l’AFP, la police a évacué mercredi une mosquée à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), au terme d’un long bras de fer entre la mairie LR qui veut en faire une médiathèque et l’association cultuelle musulmane qui refusait de quitter les lieux malgré une décision d’expulsion.

Vers 08H30, les serrures des entrées de cette salle polyvalente, située rue d’Estienne-d’Orves, en plein centre-ville, ont été soudées sous contrôle d’un huissier alors que le bâtiment était vide, a indiqué la préfecture des Hauts-de-Seine à l’AFP.

Mais une cinquantaine de fidèles ont réussi à entrer et ont débuté un sit-in à l’intérieur, avant d’en être délogés par les forces de l’ordre.

» L’intervention s’est déroulée dans le calme », selon Khalid Gargati…

Ce qui ne fut pas vraiment le cas, vu de nombreuses provocations ( voir la vidéo ci dessous) ou les musulmans criaient des versets en arabes, et d’autres demandés aux policiers » Monsieur, il veut que vous le portez pour Dieu », coté femme, l’une d’entre elle a dit qu’elle voulait mourir en martyr (3.33) et que c’était son droit et qu’elle ne voulait pas sortir de cette « mosquée » colonisée.

Toujours selon l’AFP, durant l’intervention, trois policiers ont été légèrement blessés et un manifestant a été interpellé pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, selon la police.

Le local avait été aménagé pour servir de mosquée sous la précédente municipalité PS et avait été loué sous un « bail précaire » à l’Union des associations musulmanes de Clichy (UAMC), qui comptait le racheter.

A l’échéance du bail, le nouveau maire (LR) Rémi Muzeau, élu en 2015, a décidé de transformer le lieu en médiathèque, tout en inaugurant en mai un nouveau lieu de prière dans sa ville. Mais l’UAMC trouve cette mosquée des Trois Pavillons trop excentrée et trop exiguë….

Fin novembre 2016, plusieurs centaines de personnes avaient manifesté devant la mairie contre la fermeture de la mosquée de la rue d’Estienne-d’Orves, après que le Conseil d’État eut confirmé une décision d’expulsion prononcée en référé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Une procédure sur le fond est toujours pendante, selon l’UAMC.

Ce même tribunal avait enjoint en décembre l’association, qui continuait à occuper les lieux illégalement, de payer des astreintes et Rémi Muzeau avait plusieurs fois depuis septembre 2016 demandé le concours de la force publique pour libérer le local.

Le préfet a tenté plusieurs médiations mais en vain, a indiqué la préfecture. L’UAMC a refusé de s’installer sous un chapiteau et dans un local proposés par la mairie et « le dialogue ne s’est pas renoué », a déploré la préfecture.

En signe de protestation, des prières ont eu lieu devant l’hôtel de ville, selon Hamid Kazed, président de l’UAMC. L’association (qui chapeaute une dizaine d’associations musulmanes) demande à être reçue par le maire.

Celui-ci s’est pour sa part réjoui mercredi de pouvoir récupérer l’usage d’un local « en vue du projet de médiathèque tant attendu par les Clichois ». En matière de culture et d’éducation, « une ville de 60.000 habitants, aux portes de la capitale, doit offrir des équipements modernes et qualitatifs », a estimé M. Muzeau dans un communiqué.

Il semble que les expulsions en France font moins de scandale médiatique qu’en Israel …

Il semble que la France soit aujourd’hui islamisée et que les rues comme celle de Clichy soient devenues des endroits de prières, selon une vidéo postée par Gilbert Collard sur sa page Facebook :

