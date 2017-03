VIDÉO | La police découvre de la cocaïne et une arme dans la bac à sable d’un gan de Lod

Sur la vidéo suivante, on peut voir de la cocaïne enveloppée et cachée dans la cour d’un gan sous un pneu servant de jeu pour les enfants.

Le jardin d’enfants a été fouillé par la police, suite à des renseignements, et ils ont découvert une grande quantité de cocaïne cachée dans le bac à sable.

Les inspecteurs cachés en embuscade ont arrêté un mineur de 17 ans avec 300 grammes de méthamphétamine, de la drogue et de la cocaïne. Ce samedi matin , ils ont trouvé une autre quantité de drogue d’environ 700 grammes de pure cocaïne dans le bac à sable, mais aussi un fusil de calibre 50 gabarit 5.56 dans les jeux pour enfants.

La police a arrêté deux frères de la ville de Lod, un garçon de 17 ans et un homme d’environ 30 ans, tous les deux suspects pour avoir détenu des drogues suspectes. Le jeune garçon de 17 ans a été interrogé et libéré après l’interrogatoire chez lui et son procès aura lieu à Rishon Létzion mais son frère de 30 ans doit rester quatre jours de plus.

