VIDÉO | Le père d’un soldat tué par le Hamas fustige les membres de la Knesset: « Où étiez-vous pendant la guerre (Tsouk Etan)? »

Le père de Erez Sagi, ce jeune soldat parmi les 66 autres a été tué dans l’opération Tsouk Etan en 2014, s’est levé et a crié aux membres de la Knesset du Likoud et Netnayou : « Est ce votre fils qui s’est fait tuer dans ces tunnels, où étiez vous pendant cette guerre « ?

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a discuté ce matin au Comité de contrôle d’Etat de la Knesset, avec le rapport du contrôleur de l’Etat sur l’opération « Tsouk Etan » avec la présence de nombreux parents endeuillés qui ont intervenu.

Cette réunion a été effectuée, parce qu’il n’y a eu aucun moyen de remplacer le processus de prise de décision du Cabinet, suite aux vives critiques contre le rapport sur le sujet. Au cours de la discussion, il y a eu des cris de parents en deuil contre les membres de la Knesset.

Le rapport, publié en Février, a critiqué la conduite du cabinet, principalement celui de Netanyahu et le ministre de la Défense Moshe Yaalon, et la direction militaire, au cours de l’opération à l’été 2014, et surtout la façon dont la menace des tunnels a été présentée.

Le général (res) Yossi Beinhorn, chef du vérificateur de sécurité de l’Etat qui a compilé le rapport, a déclaré à l’audience qu’ « un meilleur processus pour prendre des décisions avant l’opération aurait pu empêcher de tels drames. »

Netanyahu a dit qu’il n’y avait aucun moyen de changer mécaniquement le processus de prise de décision du Cabinet et a déclaré qu’après l’enlèvement de trois garçons, le Hamas était très présent en Judée-Samarie. Cela a provoqué une grande instabilité dans la bande de Gaza. » Le rapport entre autres souligne qu’aucune démarches politiques ont été faites avant le conflit qui a éclaté à Gaza.

Pendant cette réunion, Ilan Sagi, le père de l’un des soldats tués, Erez Sagi, leur a dit en regardant Netanyaou « Vous avez besoin de faire de l’ordre. Où étiez-vous pendant la guerre? Est ce votre fils qui a été tué ? « , a crié le père.

Plus tôt, le Premier ministre Netanyahu a déclaré que « aucun des objectifs du Hamas n’a été atteint suite à cette opération de 2014. » .

Il a également affirmé que « selon l’évaluation du renseignement, le Hamas s’est même préparé à cette opération et son plan était de préparer une attaque intégrée avec beaucoup d’armes, des milliers de roquettes sur les villes israéliennes, par la mer, par des raids et des commando jour et nuit et des dizaines de pénétration par les tunnels »

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes