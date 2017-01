Vidéo : Les palestiniens lapident les Juifs, mais aussi les palestiniens qui veulent travailler en Israel

Avez vous entendu une seule fois dans les médias que les Palestiniens jettent des pierres sur d’ autres Palestiniens qui tentent de passer en Israël ? Non ? Nous ne sommes pas surpris, cela fait aussi partie de la désinformation de nos médias gauchistes en Israel et vos médias en France, très expérimentés en la matière.

Ce n’est pas non plus, un problème, pour ces Palestiniens qui tiennent les caméras de B’Tselem qui éviterons de filmer de telles scènes d’enfant blessés et secourus par Tsahal, préférant filmer un soldat faisant son travail en liquidant un de ces mêmes terroristes venu tuer des civils et des soldats sur une terre qui se dit propriétaire.

Les lanceurs de pierres de Qalandia ont été filmés par Tsahal, où nous les voyons jeter avec une grande violence des pierres sur de jeunes Arabes au point de contrôle avant d’entrer en territoire israélien.Ce lieu est connu pour ses affrontements avec les troupes israéliennes mais on ne mentionne jamais que les Palestiniens sont également la cible de ces terroristes , sans doute parce qu’ils travaillent en Israël.

Le mot «complot» n’est pas utilisé à la légère, mais il y a un énorme, de facto conspiration pour cacher ce que le journaliste israélien, Horowitz a documenté:

– Les Palestiniens attaquent d’ autres Palestiniens qui veulent juste travailler en Israel et faire vivre leur famille.

– Les soldats israéliens protégent les Palestiniens de d’autres Palestiniens

– Des soldats israéliens aident les enfants palestiniens qui ont besoin d’ aide

– Les Palestiniens admettent librement que leurs retards aux points de contrôle sont beaucoup plus courtes que ceux à tout passage de frontière dans le monde

Le manque de ces histoires est encore plus scandaleux quand on considère qu’il y a plus de journalistes par kilomètre carré dans cette région que partout ailleurs dans le monde…

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander