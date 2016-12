Vidéo : Un palestinien qui a attaqué les soldats pendant la démolition de la maison d’un terroriste a été tué

Le terroriste qui a effectué l’attaque devait commencer à purger une peine de quatre mois de prison pour avoir agressé un agent de police dans le passé. L’acte d’accusation contre lui en Avril 2014 a révélé qu’il a essayé d’entrer à un point de contrôle de police sur le Mont du Temple, l’un des policiers lui a demandé de partir et en réponse, le terroriste a frappé le policier dans le visage avec son poing.

Il a été menotté et arrêté, et conduit dans le fourgon et a dit au policier: « Rappelle toi de mon visage, nous nous reverrons. »