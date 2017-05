VIDÉO | Un palestinien tué par un conducteur israélien lapidé :  » Je n’avais pas le choix, j’ai vu la fin de ma vie »

Des centaines de jeunes Palestiniens ont manifesté dans la région de Hawara et ont jeté des pierres sur des véhicules israéliens. Un citoyen de l’une des voitures a été bombardé avec des roches et a ouvert le feu sur les émeutiers.

Suite au tir, un des jeunes Palestiniens a été tué aujourd’hui (jeudi) et un autre a été blessé par l’israélien, au sud de Shehem.

L’incident est survenu lors d’une manifestation de quelque 200 Palestiniens qui ont jeté des pierres au passage des véhicules israéliens dans la région. Les forces de Tsahal appelés à la scène ont utilisé du matériel de lutte anti-émeute contre les émeutiers.

La documentation de l’événement montre une voiture israélienne au milieu de la route quand une ambulance palestinienne bloque son chemin, et des barrages de pierres et de briques jeté vers eux.

Le conducteur a dit qu’il se sentait en réel danger pour sa vie et après que des manifestants se sont approchés et ont frappé la voiture, il a été forcé de retirer son arme et a tiré pour les tenir à l’écart.

Il a été interrogé par les forces de sécurité et les forces de Tsahal ont été appelés sur les lieux pour enlever les émeutiers et récupérer le véhicule qui a été attaqué.

Selon l’agence de nouvelles palestinienne Maan, le jeune homme a été tué.Un autre Palestinien a été blessé et un des journalistes a dit aux médias palestiniens qu’un véhicule israélien a percuté un ambulance palestinienne arrivée sur les lieux et a affirmé, qu’après quelques instants l’habitant de Judée Samarie est sorti et a ouvert le feu.

