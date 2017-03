VIDÉO | Nikki Haley à l’AIPAC: « Aujourd’hui, il y a un nouveau shérif à l’ONU »

Haley a déclaré dès le premier jour de son poste en tant qu’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies qu’elle allait lutter contre le parti pris de cet organisme envers Israël.

« Je savais que ce qu’ils disaient étaient mauvais, mais quand vous les entendez et vous les voyez, vous ne pouvez pas comprendre et imaginer, » a dit Haley concernant l’ONU et son parti pris anti-Israélien.

Elle a poursuivi en disant: « Il y a un nouveau shérif en ville, qui va combattre ce dénigrement d’Israël et leurs jours seront comptés » a t’elle promis ce lundi, suivi d’une tonnerre d’applaudissements.

Haley a également discuté de la nomination de l’ancien Premier ministre palestinien Salam Fayyad à une position supérieure des Nations Unies, en proclamant, « jusqu’à ce que les Palestiniens viennent à la table » pour négocier la paix avec Israël, « il n’y aura pas de faveur pour l’Autorité palestinienne »

LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES CONTRE ISRAËL

Suite à la décision de l’administration Obama pour permettre une résolution critique concernant contre Israël , elle a ajouté « Non seulement c’est gênant, mais blessant et le point le plus faible de l’Amérique »

SUR LE MOUVEMENT BDS

Sur le Boycott Désinvestissement et Sanctions , Haley a dit qu’elle allait « dire la vérité », en référence à la législation anti-BDS. Son état de Caroline du Sud a été le premier à adopter une loi anti-BDS. « Nous allons continuer dans cette direction jusqu’à l’ONU ».