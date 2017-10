VIDEO: Netanyahu met en garde l’Iran contre l’utilisation de la Syrie comme base militaire dans la guerre avec Israël

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a averti dimanche soir dans un discours aux membres des médias chrétiens que l’Iran « colonise » la Syrie pour « en faire une base militaire pour la guerre contre Israël ».

Dans la même allocution, il a fait l’éloge du président américain Donald Trump pour son courage inégalé face au «régime terroriste» et la République islamique d’une manière que peu d’autres dirigeants du monde ont osé.

Netanyahou avait exhorté le monde dans une déclaration vidéo dimanche à soutenir le président américain Donald Trump dans sa position « courageuse » contre l’Iran.

« Il aurait pu donner un coup de pied en avant, il aurait pu dire: » Cela ne se produira pas sur ma montre alors pourquoi devrais-je y faire face? » a dit Netanyahu au groupe de droite de 100 membres des médias Chrétiens au Musée d’Israël à Jérusalem. « Mais il a dit non. C’est le devoir des dirigeants et peut-être le devoir le plus difficile des dirigeants de conjurer le danger avant qu’il ne devienne apparent.

Netanyahou avait eu des mots similaires de louange dans sa brève déclaration vidéo plus tôt dans la journée soutenant la décision de Trump. Le dirigeant américain avait déclenché vendredi une révision législative du Congrès en refusant de certifier que l’Iran était en conformité avec l’accord nucléaire de 2015 du JCPOA (Joint Completion Plan of Action) avec les Etats-Unis et les cinq puissances mondiales.

Le Premier ministre a également déclaré à la conférence des journalistes chrétiens qu’ils devraient faire connaître la brutalité avec laquelle leurs compatriotes chrétiens sont torturés par le gouvernement iranien et les encourager à essayer de les aider.

Netanyahou a également exhorté son auditoire à considérer la croissance du pouvoir de l’Iran, et ce que cela pourrait signifier pour la région et le monde. « Il y a la menace nucléaire d’un accord qui conduira à un Iran nucléaire, et aussi à un Iran agressif qui répand la terreur dans toute la région », a déclaré Netanyahu au groupe. « Ils dévorent les nations l’une après l’autre. . . Ils sont au Yémen, ils sont en Irak où ils pressent les Kurdes, et ils sont en Syrie où ils colonisent la Syrie pour en faire une base militaire pour une guerre contre Israël « , a-t-il dit.

Le Premier ministre Netanyahou a aussi dit :

« Parce que nous sommes une lumière pour les nations. C’est le grand accomplissement de cette grande prophétie, et en fait ce que fait Israël. Il le fait dans des endroits comme Haïti ou aux Philippines ou au Mexique. Je veux dire, vous devriez entendre ce que les gens au Mexique ont dit à propos d’Israël. J’ai récemment parlé au président Peña Nieto du Mexique, il m’a appelé, et il a dit que je veux que vous sachiez à quel point les Mexicains sont reconnaissants »